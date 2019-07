Waasland-Beveren huurt Xian Emmers van Inter Milaan en haalt ook nieuwe doelman met Lucas Pirard

Waasland-Beveren huurt Xian Emmers (19) voor één seizoen van Inter Milaan, met aankoopoptie. Dat hebben de Waaslanders donderdag bekendgemaakt. Amper een uur later maakte de club ook bekend doelman Lucas Pirard te hebben aangetrokken.

“Xian Emmers wordt al jarenlang aanzien als één van de grootste Belgische talenten”, zo meldt Waasland-Beveren op de clubwebsite. “Xian was gegeerd wild op de transfermarkt. Internazionale had aangegeven hem een jaartje te willen laten rijpen. Topclubs uit binnen- en buitenland waren sterk geïnteresseerd om van zijn diensten gebruik te maken, maar Emmers koos uiteindelijk voor Waasland-Beveren. Het project van Waasland-Beveren sprak hem het meest aan, opnieuw een bewijs dat de sportieve visie van de club haar vruchten afwerpt.”

De centrale middenvelder, die alle nationale jeugdelftallen doorliep, werd al vroeg door Racing Genk weggehaald bij KFC Hamont. De zoon van voormalig Rode Duivel Marc Emmers verliet Limburg uiteindelijk in de zomer van 2015 voor Inter Milaan. Bij de Italiaanse topclub speelde hij voor de U17 en U19. Bij aanvang van het seizoen 2018-2019 werd Emmers opgenomen in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan US Cremonese, een Italiaanse tweedeklasser.

Waasland-Beveren haalt ook doelman Lucas Pirard

De 24-jarige Luikse doelman Lucas Pirard komt dan weer over van STVV en ondertekende op de Freethiel een contract voor drie seizoenen. Pirard stond de voorbije drie seizoenen onder de lat bij de Kanaries, maar kon zich nooit onbetwist basisspeler noemen. Toch kwam hij tot 59 officiële duels. Het voorbije seizoen kwam hij enkel acht keer in actie in Play-off 2. Voordien was Pirard aan de slag bij zijn opleidingsclub Standard (2014-2015) en Lommel (2015-2016).

Vrijdag trainen Emmers (rugnummer 27) en Pirard (rugnummer 21) voor het eerst mee op de Freethiel.

Eerder op de dag zag Waasland-Beveren Nana Ampomah vertrekken naar Fortuna Düsseldorf. De Ghanees ondertekende bij de Duitse eersteklasser een contract voor drie jaar.