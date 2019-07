Nederlander verwondt agenten tijdens arrestatie in Bilzen

Een 35-jarige Nederlander riskeert een opsluiting van vijftien maanden en een geldboete van 2.000 euro voor gewapende weerspannigheid. Twee agenten raakten gewond toen zij de man aan een loods in Bilzen wilden arresteren na een eerdere veroordeling voor weerspannigheid. De man wilde volgens hen met zijn Porsche vluchten.

Op 21 mei wachtten vier agenten de geseinde dertiger op aan een loods in Bilzen waar hij een tuinbouwmachine had gehuurd. De Nederlander was eerder veroordeeld voor weerspannigheid waardoor er een arrestatiebevel ...