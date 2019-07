Bevestigt directie van Anderlecht vrijdag (eindelijk) naamswijziging van stadion?

De directie van RSC Anderlecht organiseert morgen/vrijdag om 14 uur een persconferentie. Verwacht wordt dat paars-wit officieel de naamsverandering van het stadion zal bekendmaken.

Anderlecht speelt al sinds 1983 in het Constant Vanden Stockstadion, een verwijzing naar de oud-voorzitter van de club. Het nieuwe bestuur, met voorzitter Marc Coucke voorop, zou die naam wijzigen in Lotto Park.

Eerder deze week werd er al een nieuwe banner ‘Lotto Park’ aan de voorzijde van het stadion opgehangen maar even later werd de naam afgedekt. De Nationale Loterij is sinds vorig seizoen één van de hoofdsponsors van de Belgische recordkampioen.