Laurent Koscielny slaat buitenlands trainingskamp over, verdediger richting uitgang bij Arsenal

De Fransman Laurent Koscielny lijkt een transfer bij Arsenal te willen forceren. De centrale verdediger weigerde immers met de rest van de selectie af te reizen richting de Verenigde Staten om er het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Op de clubwebsite zeggen de Gunners donderdag “erg ontgoocheld” te zijn. “Dit gaat lijnrecht in tegen onze instructies. We hopen dit snel op te lossen en geven verder geen commentaar”, aldus de Londenaars.

De 33-jarige aanvoerder speelt al sinds 2010 voor Arsenal en gaat er zijn laatste contractjaar in. Zijn naam wordt onder meer bij Bordeaux genoemd. Daar zou voor hem een contract van drie seizoenen klaarliggen.

Vorige seizoen kende de Fransman heel wat blessureleed door aanslepende achillespeesproblemen. Hij miste vorige zomer ook het WK in Rusland waar Frankrijk wereldkampioen werd. Met Arsenal won Koscielny de FA Cup in 2014 en 2015. Hij speelde 353 wedstrijden in het rood-witte shirt.