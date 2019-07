Het Beringse recyclagebedrijf Out of Use gaat batterijen van elektrische wagens recycleren en hergebruiken. Het heeft daarvoor een meerjarencontract afgesloten met Febelauto, een erkende vzw die afgedankte voertuigen van 42 automerken beheert.

Out of Use wil zo een oplossing bieden aan constructeurs voor wie het steeds moeilijker wordt om batterijen van afgedankte elektrische wagens kwijt te raken.