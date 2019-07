Lommelaar veroorzaakt hallucinante achtervolging tijdens rit naar sollicitatie

Een 34-jarige man uit Lommel riskeert een celstraf van twee jaar, een geldboete van 2.000 euro en een rijverbod omdat hij in Bree een levensgevaarlijke achtervolging veroorzaakte toen twee agenten hem aanmaande om te stoppen. Vijf ploegen van de politiezone Carma moesten bijstand verlenen om de man te doen stoppen. Uiteindelijk miste hij zijn bocht en kwam tot stilstand tegen een verlichtingspaal.

“Ik was onderweg naar een sollicitatie. Ik was enkele weken eerder mijn job verloren en ik was zo gefocust op dat nieuw werk… en ...