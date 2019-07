Club Brugge-speler Benoit Poulain duikt op bij Kayserispor

Kayserispor, vorig seizoen de nummer tien in Turkije, heeft Benoit Poulain voorgesteld als nieuwe speler. De 31-jarige centrale verdediger maakte transfervrij de overstap van Club Brugge en ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Poulain, bijgenaamd Le Professeur, was de voorbije 3,5 jaar actief bij Club Brugge, maar zag zijn contract, dat vorige maand afliep, niet meer verlengd worden. De Fransman kwam in totaal tot 87 officiële duels voor blauw-zwart, waarvan 32 vorig seizoen.

Hij werd met Club tweemaal kampioen (in 2016 en 2018). Voordien was hij actief bij KV Kortrijk (2014-2016) en in eigen land bij Olympique Nîmes (2006-2014).

Kayserispor beëindigde de Turkse Süper Lig vorig seizoen als tiende, met slechts vier punten voorsprong op Bursaspor dat als zestiende degradeerde.