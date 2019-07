Vrouw van Radja Nainggolan vecht tegen kanker: “Na de vele tranen is het tijd om dit lelijke beest te bestrijden”

Claudia Nainggolan, de vrouw van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan, vecht tegen kanker. Dat maakte ze zelf bekend op sociale media.

Claudia Lai (37) is al samen met Radja Nainggolan (31) van in zijn periode bij Cagliari en is de moeder van hun dochter Aysha. Het paar trouwde in 2011 en overleefde al enkele huwelijkscrisissen, onder meer door het liederlijk leven van haar echtgenoot.

“Ik word al een maand wakker in de hoop dat het slechts een nachtmerrie is maar ik realiseer me dat ik effectief in een nachtmerrie leef”, zegt ze op sociale media. “Ik hoopte dat deze dag zo laat mogelijk zou komen, maar het is niet zo: vanaf vandaag zal ik een nieuw pad van mijn leven beginnen... de chemotherapie. Na de vele tranen is het tijd om dit lelijke beest te bestrijden. Ik dank met heel mijn hart mijn familie en vrienden die me de voorbije maand hebben geholpen door me de kracht en de positiviteit te geven die nodig is om alles onder ogen te zien. Bovenal waren ze in staat om mijn humeur te verdragen (met een hoog uithoudingsvermogen).”

Ze eindigt haar boodschap met “in bocca al lupo!”, letterlijk “in de muil van de wolf!”, een Italiaanse uitdrukking om iemand veel succes te wensen.