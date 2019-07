Meghan Markle verschijnt in het openbaar met baby Archie op haar arm

De Amerikaanse Meghan Markle heeft zich nog eens laten zien. Deze keer bracht ze een bezoekje aan The King Power Royal Charity Polo Day, waar papa prins Harry een polowedstrijd speelde. Hun zoontje baby Archie lag tijdens het uitje in de armen van zijn beroemde mama.

De polowedstrijd was een onderonsje met de ‘royal fab four’. Ook Kate Middleton en haar drie kinderen waren van de partij, want prins William deed ook mee aan de wedstrijd. Het is de eerste keer dat Meghan Markle - nog steeds in zwangerschapsverlof - verschijnt in het openbaar met baby Archie. Alle eerdere verschijningen waren gepland: de aankondiging van de geboorte en het doopfeest van vorig weekend, waarop bijna niemand foto’s mocht nemen.

Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX

Mama Markle was voor de gelegenheid gekleed in een ruimzittende, olijfgroene jurk van de Amerikaanse ontwerpster Lisa Marie Fernandez. Ze combineerde de casual outfit met een zonnebril van modelabel Givenchy. Baby Archie, gekleed in een wit rompertje, was bij momenten in een geruit dekentje gewikkeld. Markle haar zwangerschapsverlof gaat momenteel nog gewoon door. Er wordt verwacht dat ze in het najaar haar koninklijke activiteiten zal hervatten.