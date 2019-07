Peter Sagan is helemaal terug: na de Hulk nu ook een ronduit hilarisch reclamespotje

Wie er nog over twijfelde: Peter Sagan is na een jaar vol miserie helemaal terug. Woensdag won hij zijn twaalfde rit in de Tour de France en haalde hij zijn “hulk-viering” nog eens boven. En als Sagan zich goed voelt, leeft hij zich ook wel eens graag uit als acteur. Getuige daarvan een ronduit hilarische reclamespot van fietsenfabrikant Specialized, waarin hij achtereenvolgens een nieuwslezer, een reporter en een “willekeurige wielrenner” vertolkt… Alles draait om het feit dat de aarde plat zou zijn. Of tenminste, dat zou het gevoel zijn dat je hebt als je met een Specialized rijdt. We durven dat te betwijfelen, want trappen moet je altijd, maar leuk is de video zeker.