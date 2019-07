“Overmatige consumptie van fruitsap kan kanker veroorzaken”

Grote hoeveelheden fruitsap drinken verhoogt mogelijk de kans op kanker. Dat heeft een grootschalige, Franse studie uitgewezen. Ook de consumptie van andere gesuikerde dranken, zoals cola, limonade en energiedrankjes, kunnen potentieel aan kanker gelinkt worden.

Wie de ochtend gezond denkt te starten met een glaasje fruitsap bij het ontbijt heeft het absoluut bij het verkeerde eind. Een grootschalige studie van het Franse NutriNet-Santé, dat gepubliceerd werd in het medisch tijdschrift British Medical Journal (BMJ), heeft aangetoond dat fruitsap mogelijk de kans op kanker verhoogt.

Volgens de onderzoekers slagen zij er nu als eersten in om fruitsap en kanker met elkaar te linken. In het verleden konden gesuikerde dranken, zoals cola, limonade en energiedrankjes al met obesitas in verband gebracht worden, een ziektebeeld dat onrechtstreeks tot kanker kan leiden. Fruitsappen werden daarbij buiten beschouwing gehouden.

Suiker is de boosdoener

Althans, tot nu. “Wanneer de algemene groep van gesuikerde dranken opgesplitst werd in 100% fruitsappen en andere gesuikerde dranken kon de consumptie van beide geassocieerd worden met een grotere kans op kanker”, benadrukte Dr Mathilde Touvier, hoofd van het onderzoek en aangesteld bij Inserm, het Franse Institut national de la santé et de la recherche médicale. “Vreemd is dit echter niet. Het suikergehalte in cola of 100% fruitsap is nagenoeg hetzelfde en suiker lijkt de grootste boosdoener in dit verhaal.”

Drink fruitsap met mate

Betekent dit nu dat je nooit nog fruitsap mag drinken? Neen. “Gezondheidsorganisaties raden aan om minder dan één gesuikerde drank per dag te drinken. Bij een gezonde voedingsgewoonte hoef je bepaalde voedingsgroepen nooit compleet uit te sluiten. Het gaat om het vinden van een goede balans. Zodra je er echter minstens één gesuikerde drank per dag consumeert, loop je een groter risico op allerhande ziektes.”

Het onderzoek, waarbij 101,257 gezonde volwassenen van nabij gevolgd werden, is louter gebaseerd op observaties. Volgens de auteurs is verder onderzoek nodig om de mogelijke link tussen suiker en kanker te onderzoeken.