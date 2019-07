Maasmechelen -

Drie mannen zijn woensdag in de gevangenis van Hasselt opgesloten. Ze werden dinsdagochtend rond 2.30 uur bij een controle in de Talderstraat aan de kant gehaald. Hun auto stak vol inbrekersmateriaal. De drie mannen, 39, 37 en 21 jaar, werden meteen in de boeien geslagen. Woensdag werden ze bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hun aanhouden. Ze worden van bendevorming verdacht.