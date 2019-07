BNP Paribas financiert mee omstreden detentiecentra VS

De omstandigheden in Amerikaanse detentiecentra voor migranten laten te wensen over. Sommige centra zijn over­bevolkt en ijskoud, de hygiëne is gebrekkig en er heerst wanhoop. Dat bleek vorige week nog uit een gedetailleerd inspectieverslag van de onafhankelijke waakhond van het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid.