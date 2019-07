“Toekomst Max Verstappen hangt niet af van ‘kleine lettertjes’ in zijn contract"

Red Bull F1-teambaas Christian Horner denkt dat de toekomst van Max Verstappen niet zal afhangen van bepaalde clausules in diens contract. De Brit gelooft dat zijn rijder echt gelooft in het project met Honda.

Max Verstappen heeft nog een contract tot 2020 bij Red Bull maar de laatste weken gingen er stemmen op dat de Nederlander bepaalde prestatie gerelateerde clausules in zijn contract heeft waardoor hij vroeger zou kunnen vertrekken.

Horner moet toegeven dat er heel wat gespeculeerd wordt over die bewuste clausules maar vertelt er ook bij dat dat niet ongewoon is bij de topteams.

“Er zijn prestatiecriteria in de contracten van alle toprijders,” aldus Horner. “Je vindt er waarschijnlijk ook wel terug in de contracten van Mercedes en Ferrari.”

“De overwinning in Oostenrijk verandert niets aan de situatie wat ons betreft. De contracten nu even buiten beschouwing gelaten, als je een rijder gewoon houdt omwille van een stuk papier is dat geen goede relatie.”

“Max gelooft echt in het project, wij hebben genoeg kennis in het team en de ontwikkeling en vooruitgang van Honda. Daar gelooft hij echt in, ongeacht een stuk papier. Hij is graag in het team en hij gelooft in het potentieel.”

Verstappen is bezig aan zijn vierde seizoen bij Red Bull en hij wist in elk seizoen te winnen. Horner beseft ook dat de Nederlander een grote troef is voor zijn team en ze gaan er alles aan doen om hem ook te voorzien van een auto waarmee hij voor de titel kan strijden, zo vertelt hij tegenover ‘Motorsport.’

“2019 ging sowieso altijd een overgangsjaar worden met een nieuwe motorleverancier. Momenteel hebben we de verwachtingen al overtroffen.”

“Na negen races hebben we al gewonnen, een paar podiumplaatsen gescoord en in Monaco hadden we tweede moeten worden. Max heeft er met zijn rijkunsten al het mogelijke aan gedaan.”

“Hij zit nu in zijn vijfde jaar in de F1 en de laatste twaalf maanden is hij veel completer geworden. Hij heeft nu ook meer maturiteit, de manier waarop hij met de druk omgaat is indrukwekkend.”

Christian Horner ziet dan ook geen enkele reden waarom Verstappen geen wereldkampioen zou kunnen worden bij Red Bull. Hij is ervan overtuigd dat met Honda als partner de kloof met Mercedes en Ferrari gedicht kan worden.

“Dat gebrek aan vermogen is onze zwakke plek geweest sinds 2013. Voor ons is 2019 een evolutiejaar maar vanaf 2020 willen we meevechten voor de titel,” besluit Horner vol zelfvertrouwen.

