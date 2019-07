Japanse sonde Hayabusa-2 slaagt in nieuwe landing op asteroïde

De Japanse sonde Hayabusa-2 is er voor de tweede keer in geslaagd om kort neer te strijken op de asteroïde Ryugu. Dat heeft het Japanse ruimtevaartbureau Jaxa gemeld.

Het vluchtleidingscentrum kreeg volgens een woordvoerder van Jaxa signalen binnen die de geslaagde landing zouden bevestigen. Er is echter nog een definitieve bevestiging nodig, maar die wordt pas later verwacht, luidde het.

De asteroïde met een diameter van 900 meter bevindt zich op ongeveer 280 tot 300 miljoen kilometer van ons. Doel van de huidige missie van de Hayabusa-2 is het verzamelen van monsters van onder het oppervlak van het hemellichaam.

Het avontuur van de Hayabusa-2 begon op 3 december 2014. De sonde startte toen een lange reis van 3,2 miljard kilometer, een reis die nog lang niet voorbij is. In februari slaagde de Hayabusa-2 er al een eerste keer in om kort te landen op Ryugu. Eind 2020 moet de ongeveer 600 kilo wegende sonde naar de aarde terugkeren met stalen van de asteroïde. Wetenschappers hopen aan de hand van de verzamelde gegevens meer kennis te verwerven over ons zonnestelsel met als ultieme doel het ontstaan van leven op aarde beter te begrijpen.

Foto: AFP

