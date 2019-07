Zes toeristen, onder wie twee kinderen, gedood door tornado in Griekenland

In het Griekse Chalkidiki zijn in de nacht van woensdag op donderdag zes buitenlandse toeristen omgekomen toen een tornado tijdens een hevige storm door de noordelijke regio trok. Er raakten ook minstens dertig mensen gewond, zo hebben de autoriteiten laten weten. In een eerste balans had de politie melding gemaakt van vijf doden. De tornado zou volgens getuigen een twintigtal minuten hebben geduurd.