Niels Destadsbader verbijt rugproblemen voor Vlaanderen Feest

Hij moest wegens rugproblemen even verstek laten gaan voor de audities van Belgium’s got talent, waarna Jens Dendoncker zijn zitje ging warmhouden. En diezelfde rugproblemen hielden hem weg bij Plage préférée, bij Kim Debrie op Radio 2. Maar de live-uitzending van Vlaanderen Feest, donderdagavond in Antwerpen en live te volgen op Eén, is voor Niels Destadsbader voorlopig niet van de tafel.