Operettengezelschap lanceert eigen bier

Hasselt -

Met 4.320 flesjes ‘Revuebier’ maakt het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap (KHOG) reclame voor de komende revue ‘Ze (h)a.ge oa.s ènne mot’. “Via de Hasseltse horeca willen we de mensen laten weten dat er in november eindelijk weer een revue in Hasselt gespeeld wordt”, zegt KHOG-voorzitter Bart Janssens.