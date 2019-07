KV Mechelen en Waasland-Beveren starten volgend seizoen in 1A. Dat is zeker. Maar daarmee zijn beide ploegen nog niet vrijgesproken. Mogelijk volgen er later nog andere sancties en speelt KV Mechelen alsnog zijn Europees ticket kwijt. Vijf pertinente vragen over de uitspraak van het BAS in operatie Propere Handen.