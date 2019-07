Massatoerisme en ecologie: het lijken twee uitersten. Wij proberen ze vijf dagen lang te verenigen op Ibiza en in Barcelona. Makkelijker gezegd dan gedaan. Menig vakantiekiekje wordt verpest door rondslingerende sigarettenpeuken en achtergebleven flessen. Dat kan beter. Met milieuvriendelijke, verantwoord verpakte zonnecrème in de aanslag gaan we zonnekloppen. Vamos a la playa!Vandaag deel 4: Zon, zee en strand in Barcelona