VTM-weervrouw roept op: “Zeg niet klimaatopwarming, maar verstoring”

Het is aandachtige kijkers van het weerpraatje met Jill Peeters de jongste tijd ongetwijfeld opgevallen. De weervrouw heeft het steeds minder over klimaatopwarming en klimaatverandering, maar gebruikt nu consequent de term klimaatverstoring. “De ‘opwarming’ van de aardemoeten we straks bij wijze van spreken niet meer naar het zuiden van Frankrijk voor het mooie weer. Het gaat op den duur een beetje gezellig klinken”, aldus Peeters.