OEFENWEDSTRIJDEN. Zege voor Waasland-Beveren, STVV verliest van Guillaume Gillet

In de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen hebben woensdagavond opnieuw enkele Belgische clubs oefenwedstrijden afgewerkt. Sint-Truiden verloor in de vooravond met 2-1 van de Franse tweedeklasser Lens. Waasland-Beveren (tegen 1B-club Lommel) en Roeselare (tegen derde amateurdivisionist Wingene) boekten overwinningen. OH Leuven en Eupen speelden 2-2 gelijk.