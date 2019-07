Aanstaande ouders willen geslacht van baby onthullen, maar dat loopt helemaal fout af

Een Australische man werd veroordeeld voor gevaarlijk rijgedrag na een fout gelopen ‘gender reveal party’. Tijdens zo’n feestje onthullen aanstaande ouders het geslacht van hun ongeboren kindje. Meestal gebeurt dat met een taart of ballonnen, maar sommige koppels willen het geslacht op spectaculaire wijze onthullen. Dit Australisch stel deed het in 2018 met een ‘burnout’, waarbij de banden van een auto - in dit geval - blauwe rook opwekken. Door de wrijving vloog het voertuig echter plots in brand. De politie verspreidt de beelden nu om te vermijden dat andere ouders zich aan dezelfde stunt wagen.