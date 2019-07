Klassieke N-VA-thema’s in eerste 11-julispeech van Homans als Vlaams minister-president

N-VA-kopstuk Liesbeth Homans heeft op de vooravond van de Vlaamse Feestdag haar eerste, en mogelijk ook laatste, speech als minister-president gegeven op de Guldensporenviering in Kortrijk. Daarin trok ze duidelijk de communautaire kaart en bleef het stil rond de regeringsvorming. De klassieke N-VA-thema’s passeerden de revue.

Als eerste vrouwelijke minister-president nam Liesbeth Homans (N-VA) het woord op de vooravond van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. “Voor mij is het de eerste keer dat ik jullie, hier op de Groeningekouter, mag toespreken”, begon ze haar speech. “We vieren een bijzondere dag: het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Onze nationale feestdag. Een dag waarop wij verleden en heden verbinden, de blik gericht op de toekomst.” Homans verwees naar Hendrik Conscience, de evolutie van het kiesrecht en de Belgische staatsstructuur. Geen atypisch 11 juli-speech. De woorden van kersverse minister-president verschilden niet veel met die van haar voorgangers.

Communautaire kwestie

Homans trok wel duidelijk de communautaire kaart en verwees daarbij naar de verkiezingsuitslag van 26 mei. “Het verschil in stemgedrag tussen het noorden en het zuiden van het land, dat al meer dan een eeuw zichtbaar is, heeft zich op 26 mei opnieuw en krachtig gemanifesteerd. In zo’n mate zelfs, dat de vorming van een federale regering die op een meerderheid in beide landsdelen kan rekenen, een bijna onoplosbaar vraagstuk lijkt te zijn geworden. Een verdere aanpassing van onze staatsstructuur is daarom niet alleen wenselijk, maar gewoonweg noodzakelijk.”

De politica eindigde met haar wensen voor Vlaanderen op de vooravond van 11 juli. “Het Vlaanderen zoals we het vandaag meemaken, ziet er heel anders uit dan honderd jaar geleden. Vlaanderen is divers geworden. Tot in het kleinste dorp wonen mensen van allerlei herkomst, mensen met een verschillende etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.”

Nieuwkomers moeten volgens haar hun eigen geschiedenis niet overboord gooien, maar “de essentie zit in de gedeelde toekomst in Vlaanderen.” Daarom is het belangrijk hen te verplichten de grondslagen van onze samenleving te erkennen, aldus Homans. “

“Onze publieke cultuur delen en aan de Vlaamse samenleving participeren, kan niet zonder de kennis van onze taal. Nederlands leren is een noodzakelijke voorwaarde voor integratie. Een Vlaanderen waar iedereen die er woont, zich thuis voelt.”

Van Grieken: “bevrijden uit Belgische carcan”

De verkiezingen van 26 mei zouden de geschiedenis kunnen ingaan als “het begin van de onafhankelijke Vlaamse Republiek”. Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in zijn 11 juliboodschap. Maar volgens Van Grieken loopt die weg naar een Vlaamse republiek niet via een staatshervorming of confederalisme, maar door Vlaanderen “te bevrijden uit het Belgische carcan”, dus meteen de stap naar Vlaamse onafhankelijkheid.

Van Grieken voelt zich duidelijk gesterkt door de verkiezingsoverwinning van 26 mei. “Het woord ‘historisch’ wordt al te snel bovengehaald, maar die verkiezingen zouden wel eens de geschiedenis kunnen ingaan als het begin van de onafhankelijke Vlaamse Republiek”, zegt de Vlaams Belang-voorzitter.

Samen met de grootste partij van Vlaanderen haalt het Vlaams Belang ruim 43 procent van de stemmen. Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) nodigde Vlaams Belang ook uit voor verschillende gesprekken met het oog op de vorming van een Vlaamse regering. Maar tegelijk stemde men in Franstalig België links tot uiterst links en blijft het cordon sanitaire in Vlaanderen overeind.