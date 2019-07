Dit staat de renners te wachten op de 'Superplank van de mooie meisjes'

La Planche des Belles Filles is een nakomertje van een col, want pas in 2012 voor het eerst beklommen. De klim maakte snel furore in wielermiddens. Maar blijkbaar snijdt de plank nog niet genoeg hout, want gemeente Plancher-les-Mines en het departement Haute-Saône creëerden een ‘Superplanche’. Anders gezegd: de streep ligt 1,2 kilometer verder en 95 meter hoger. Bovenop een skihelling. De top is enkel te bereiken via een gravelweg én drie hectometers ruwe asfalt, daar waar het wegdek richting 24% knikt. Wil u zien hoe de overtreffende trap eruitziet? Plof dan voor 17.30 uur zeker in uw zetel…