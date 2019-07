Beerschot woedend nu KV Mechelen en Waasland-Beveren niet degraderen: “Stel de competitie uit”

Beerschot heeft woensdag op een inderhaast georganiseerde persconferentie laten weten dat het eist dat de competitiestart in 1A wordt uitgesteld. De eis komt er na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof van de Sport (BAS), dat eerder op de dag besliste dat KV Mechelen komend seizoen in 1A mag uitkomen. Beerschot roept de Pro League en de Belgische voetbalbond (KBVB) op “hun verantwoordelijkheid te nemen”.

“We hebben kennisgenomen van de toch wel erg teleurstellende beslissing van het BAS”, begon Beerschot-advocaat Walter Damen de persconferentie. “Het BAS heeft zich bij haar beslissing duidelijk enkel gebaseerd op de term ‘betrokken seizoen’ in het reglement. Dit heeft volgens ons niets te maken met de geest van het reglement. Elk team kan op die manier wedstrijden proberen te regelen op het einde van het seizoen. Dit is een voetballand als België onwaardig. Deze interpretatie laat toe dat elke matchvervalsing kan geschieden zolang ze maar niet voor 15 juni van het betrokken seizoen gekend is.”

Damen kwam vervolgens bij de eis van de Antwerpse club. “We vragen aan de KBVB en de Pro League om op zeer korte termijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Elke officiële instantie in België heeft de poging tot matchfixing als bewezen geacht. We willen dat de competitiestart wordt uitgesteld en dat Beerschot zal toegelaten worden in 1A. Het is aan de KBVB en de Pro League om ervoor te zorgen dat eerlijke ploegen, zoals wij, niet worden gestraft in deze zaak.”

Ook Sporting Lokeren wil net zoals Beerschot volgend seizoen in 1A uitkomen. De Waaslanders zullen enerzijds de Belgische Voetbalbond in gebreke stellen en anderzijds de Europese Voetbalbond UEFA inschakelen.

Officiële bestuursverklaring, voorgelezen door Walter Damen

“Vanuit Beerschot hebben wij kennis genomen van de teleurstellende beslissing van het BAS. Voor Beerschot voelt dit aan als een zeer onrechtvaardige beslissing omdat men zich enkel gebaseerd heeft op de term ‘betrokken’ seizoen in het bewuste bondsreglement; Deze interpretatie laat toe dat elke matchvervalsing kan geschieden zolang ze maar niet voor 15 juni van het betrokken seizoen gekend is.”

“Beerschot trapt geen open deur in door te stellen dat een interpretatie op die wijze een vrijgeleide geeft aan elke club om matchen te regelen op het einde van het seizoen vermits er voor 15 juni van het betrokken seizoen nooit of te nimmer een uitspraak kan gedaan worden.”

“Uiteraard is dat een voetballand als België onwaardig. Zeker gelet op de internationale uitstraling die we als voetballand willen halen. We vragen aan de Belgische Voetbalbond en de Pro League om hun verantwoordelijkheid op te nemen en dit op zéér korte termijn.”

“Laat het ons nog eens duidelijks stellen:

- De vordering van de bondsprocureur was zeer duidelijk en weloverwogen.

- Het oordeel van de Geschillencommissie Hoger Beroep was ook zeer duidelijk dat er een poging tot matchvervalsing had plaatsgevonden, hetgeen waar het BAS zich voorlopig niet heeft over uitgesproken.

- Dat het standpunt van de voetbalbond ingenomen bij het BAS teven niet voor enige discussie vatbaar is, er heeft een poging tot matchfixing plaatsgevonden.

Kortom, zowel de voetbalbond als al zijn instanties achten competitievervalsing als bewezen.

Beerschot vraagt niet maar EIST van de bond en de Pro League dan ook dat ze verantwoordelijkheid nemen en eerlijke ploegen niet afstraft op basis van een onduidelijk reglement.”

“De bond en de Pro League moeten deze onrechtvaardigheid oplossen door de competitie uit te stellen en Beerschot toe te laten in 1A. Het is aan hen om een duidelijk signgaal te geven aan voetbalminnend België en aan onze supporters dat voetbaal een uitstraling moet hebben van eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Intussen laten wij aan onze supporters weten dat ons project zijn verdere doorgang kent en alhoewel we opnieuw onrechtvaardig worden behandeld dit ons niet zal tegenhouden in onze verdere opmars en uitbouw van de club.”