Waarom nu ook Lady Gaga haar eigen beautymerk op de markt brengt

Na onder meer Rihanna, Drew Barrymore en Kim Kardashian lanceert nu ook de Amerikaanse popster Lady Gaga haar eigen beautymerk. Met een video op Instagram bevestigt ze de komst van Haus Laboratories. Daarmee is de zangeres van Born this way de zoveelste celeb die haar heil vindt in de commercieel interessante beautywereld.

“Het laatste wat de wereld nodig heeft, is nog een nieuw beautymerk. Maar pech!” Zo kondigt Lady Gaga (33) haar nieuwe cosmeticamerk Haus Laboratories aan. Vanaf 15 juli zijn er kits met zes intense kleuren voor oogleden, wangen en lippen vooruit te bestellen op de site van Amazon. Voorlopig is het merk nog niet beschikbaar voor België. Of dat in de toekomst wel zo zal zijn, is nog niet duidelijk.

Met Lady Gaga erbij wordt het lijstje sterren die in de beautyindustrie stappen stilaan oneindig lang. Ofwel doen ze dat met hun eigen merk, zoals zangeres Rihanna met Fenty Beauty of actrice Drew Barrymore met Flower Beauty. Ofwel werken ze samen met een bekend bedrijf zoals Nicki Minaj met MAC Cosmetics of Camilla Cabello met L’Oréal (zie lijst).

Lady Gaga is de zoveelste celeb die met haar eigen make-upmerk op de markt komt. Foto: Instagram

Daarvoor hebben ze een goede reden. “Hiermee kunnen ze uitgroeien tot een merk, want dat zijn celebrity’s deze dagen zelf geworden. Bovendien is het een interessante bron van inkomsten, van de platenverkoop moeten ze het niet meer hebben”, zegt retailexpert Stefan Van Rompaey van RetailDetail. “De beautywereld is nog steeds een aantrekkelijke markt waar geld te verdienen valt. Mensen zijn bereid om ervoor te betalen. Je spreekt een vrouwenpubliek aan waar geldt dat bijna iedereen de producten gebruikt. Daarnaast bepaalt beauty ook je imago, iets waar de sterren mee bezig zijn. Mensen die zich dat imago willen aanmeten, kunnen dat via de make-up doen.”

Dat laatste maakt het ook interessant voor Amazon. “Amazon heeft geen specifiek imago en dat is lastig om een aantrekkelijke winkel te zijn voor het publiek dat geïnteresseerd is in de mode- en cosmeticawereld, waar dat belangrijk is.”

De komst van Lady Gaga in de beautywereld hoeft overigens niet het failliet te betekenen voor de concurrentie. “Mensen mixen en matchen graag. Je ziet dat tegenwoordig ook in de muziek. Kijk maar naar de affiches van de zomerfestivals waar van alles opstaat. Iemand die naar Lady Gaga luistert, gaat een week later even goed naar een concert van Metallica.”