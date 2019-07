Alexis De Sart verkast van Sint-Truiden naar Antwerp. Dat deelde zijn nieuwe club woensdag mee. De 22-jarige middenvelder tekende een contract voor vijf jaar bij de Great Old.

De Sart maakte in 2015 zijn profdebuut bij zijn jeugdclub Standard. Een jaar later stapte de belofte-international over naar Sint-Truiden.