Club Brugge heeft nieuwe verdediger beet: Ivoriaan Simon Deli tekent contract voor drie seizoenen

Club Brugge bereikte vandaag een akkoord met Slavia Praag over de transfer van Simon Deli. De linksvoetige centrale verdediger tekent een contract voor drie seizoenen, dat meldt blauw-zwart.

Club Brugge heeft dus al een vervanger voor Stefano Denswil, die naar Bologna vertrok. De komst van Simon Deli kondigde blauw-zwart aan in een opmerkelijke video:

Een kijkje in het Basecamp... #WaitForIt ?? pic.twitter.com/pRuEspab2V — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 10 juli 2019

Deli (27) werd in 2012 door Sparta Praag naar Europa gehaald, in 2015 stapte de boomlange verdediger over naar stadsgenoot Slavia Praag. Deli speelde vorig seizoen 36 wedstrijden in hun kampioenenjaar, waaronder de Europa League-wedstrijd tegen KRC Genk en de dubbele confrontatie tegen Chelsea, waarin hij kapitein was.

Simon Deli ondertekent een contract voor 3 jaar bij Club. Hij wordt na Odilon Kossounou de tweede Ivoriaan bij Club.