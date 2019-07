Het moment dat vliegtuigen botsen op grootste luchthaven van Nederland

Twee vliegtuigen zijn dinsdagochtend op Schiphol op het platform tegen elkaar gebotst. Het gaat om een KLM-toestel met bestemming Madrid, dat achteruit van de gate werd geduwd om op te stijgen. Het raakte ineens een EasyJet-kist die al klaar stond voor vertrek.

Het moment waarop de toestellen tegen elkaar raakten, werd gefilmd. De video van het ongeval circuleert momenteel op sociale media.

Volgens een woordvoerster van de KLM hebben de toestellen elkaar geraakt bij een zogenaamde ’pushback’. De vliegtuigen worden dan vanaf de gate naar achter geduwd. Beide vliegtuigen hebben schade opgelopen. Volgens de KLM zijn de passagiers niet in gevaar geweest en zijn er geen gewonden gevallen.

KLM-passagiers schrokken behoorlijk. “We hoorden een klap en staan nu vast. Iemand heeft hier duidelijk geblunderd. We krijgen net te horen dat we terug moeten naar de gate. Ons vliegtuig gaat vandaag voorlopig niet meer de lucht in, zegt de bemanning. Wij moeten in de terminal wachten op een vervangende vlucht”, aldus een Nederlandse ooggetuige.

Hoe het kan dat de twee vliegtuigen elkaar hebben geraakt, wordt nog onderzocht.