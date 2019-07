Ryan Gosling en Eva Mendes zijn Hollywood beu

Acteurskoppel Ryan Gosling (38) en Eva Mendez (45) hebben het gehad met het leven in het drukke Los Angeles. De twee zouden plannen hebben om te verhuizen naar Canada, waar hun twee dochters in een rustigere omgeving kunnen opgroeien. Dat melden internationale media.

Foto: ISOPIX

Ryan Gosling groeide zelf op in Canada en is nu met Eva Mendes, met wie hij al acht jaar een koppel vormt, op zoek naar het perfecte huis nabij het Ontariomeer. Dat zeggen bronnen die dicht bij het koppel staan in de Amerikaanse pers, waaronder de Huffington Post. Vooral Mendes zou het leven in Hollywood niet leuk vinden.

“De perfecte woning voor hen heeft een eigen pier of eigen strand, waar de kinderen kunnen spelen. Ze willen ook graag een grote tuin met een zwembad. Ryan wil zijn dochters dezelfde opvoeding meegeven die hij heeft gekregen, ver weg van de schijnwerpers.” Volgens de ingewijden zit ‘The Notebook’-ster er niet mee om zichzelf te ontpoppen als huisvader, zodat Mendes haar carrière kan voortzetten. Meer nog: de bronnen vertellen er nog bij dat de verhuis hun relatie, die leek te bezwijken door de druk in Hollywood, ten goede zou kunnen komen.