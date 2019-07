Silverstone blijft vijf jaar langer op de F1-kalender

Op de vooravond van de jaarlijkse F1-race in Silverstone heeft het historische Engelse circuit zijn contract verlengd voor nog eens vijf seizoenen, tot eind 2024. De F1 blijft dus racen op het circuit waar in mei 1950 zijn allereerste race plaatsvond. De plannen voor een stratencircuit in Londen zitten in de koelkast.