KV Mechelen ontkurkt champagne en haalt uit naar Beerschot: “Karma is a bitch”

Wie had dit nog durven voorspellen? Het BAS besloot woensdag om de degradatie van KV Mechelen alsnog terug te draaien, waardoor Malinwa samen met Waasland-Beveren in 1A mag aantreden. Beerschot en Lokeren starten bijgevolg in 1B. In het Mechelse kamp, momenteel op stage in Nederland, kon het feest meteen losbarsten.