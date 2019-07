Stella McCartney maakt volledig recycleerbare trui

De Britse ontwerpster Stella McCartney heeft als eerste een trui ontworpen die volledig recycleerbaar is. De het kledingstuk met kap kreeg de naam ‘Infinite Hoodie’ mee en maakt deel uit van haar collectie voor sportmerk Adidas.

De trui bestaat voor zestig procent uit het gepatenteerde NuCycl, een materiaal dat ontstaat op basis van de draden van oude kledingstukken. De andere veertig procent bestaat uit biologisch katoen, verzameld uit kleding die al op stortplaatsen was beland.

Van de trui bestaan momenteel nog maar vijftig prototypes, maar de ontwerpster wil het ontwerp in de toekomst nog opnieuw maken. “De modewereld is een van de meest vervuilende industrieën voor ons milieu. We kunnen niet langer wachten om te zoeken naar antwoorden en alternatieven”, zei ze in een statement. Door het probleem van textielafval met een open geest te benaderen, kunnen we de industrie in het algemeen helpen om meer duurzame oplossingen in de praktijk te brengen.”

Stella McCartney kwam eerder deze week al in het nieuws met een opmerkelijke uitspraak in de Britse krant The Guardian. “Als je niets dringend moet wassen, doe het dan ook niet. En een vuil maatpak? Laat het opdrogen en borstel het er nadien af”, zei ze met het oog op nieuwe gewoontes om het milieu minder te belasten.