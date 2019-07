Elise Mertens grijpt naast halve finale in dubbelspel

Elise Mertens ligt uit het dubbelspel op Wimbledon. Aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka verloor ze woensdag in de kwartfinales.

Mertens en Sabalenka, die het zesde reekshoofd vormden, gingen op court twee van de All England Club onderuit tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova. Het werd 6-4 en 6-2 na een uur tennis.

Mertens miste zo de kans op een revanche. Strycova schakelde de 23-jarige Limburgse immers ook al uit in de achtste finales van het enkeltoernooi.

In de halve finales nemen Strycova en Hsieh het op tegen de Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic, het topreekshoofd op het gras in Londen. Babos en Mladenovic versloegen Mertens en Sabalenka vorige maand in de halve eindstrijd op Roland Garros. Daarna pakten ze ook de titel op het gravel in Parijs.