Kinderen protesteren tegen mobiliteitsplan Processieweg in Looi

Tessenderlo - Ook de kinderen van de Processieweg uiten hun ongenoegen over de geplande ringweg.

Het nieuwe mobiliteitsplan van Tessenderlo is niet naar de zin van de bewoners van de Processieweg. De bewoners hebben de zwarte vlag uitgehangen als protest. De volwassenen kunnen een bezwaarschrift indienen, dat kunnen de kinderen niet. Om hun ongenoegen te uiten over dit plan werd er druk getekend en geschilderd in de Processieweg. Dit wilden ze duidelijk maken tijdens de doortocht vorige maandag van de Fintro Classic in hun straat. Als fietser of als voetganger zijn deze kinderen het meest getroffen met een ringweg door hun leefomgeving. De leukste ideeen waren van de kinderen zelf.