Annemiek van Vleuten haalt opnieuw uit in klimtijdrit Giro Rosa

De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Mitchelton - Scott) heeft voor de tweede dag op rij dominante dagwinst geboekt in de Giro Rosa, ditmaal in een klimtijdrit van 12 km tussen Chiuro en Teglio. Daarmee is ze nog steviger leidster.

Daags nadat ze de tegenstand had verpletterd in de eerste bergrit, sloeg de 36-jarige Van Vleuten opnieuw ongenadig hard toe. De enige renster die de schade op Van Vleuten in de tijdrit nog enigszins kon beperken, was haar landgenote en rivale Anna van der Breggen. De wereldkampioene op de weg had 0:53 achterstand op de wereldkampioene tijdrijden. De Italiaanse Elisa Longho Borghini was derde op 1’48”. De beste Belgische in de chronoproef was Julie Van de Velde op de 21e plaats op 3’03” van de winnares. De Giro Rosa eindigt pas zondag, maar Van Vleuten heeft nu al een stevige optie op een tweede eindwinst op rij. Na twee beslissende etappes heeft ze een voorsprong van meer dan vier minuten op eerste achtervolgsters Van der Breggen en Kasia Niewiadoma opgebouwd. (belga)