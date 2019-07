In een stadje op zo’n 100 km van Kaapstad in Zuid-Afrika is een gastank ontploft. De ontploffing was kilometers ver te zien. Volgens de eerste berichten zou een tankwagen met gas op een elektriciteitspaal gereden zijn, waarna hij overkop ging en een gigantische ontploffing en vuurbal volgde. Er zouden inmiddels enkele brandweermannen gewond geraakt zijn bij de bluswerken. Op beelden is te zien dat auto’s rechtsomkeert maken na de ontploffing om de omgeving te vermijden.