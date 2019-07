BAS schroeft degradatie KV Mechelen terug: net zoals Waasland-Beveren mag Malinwa gewoon in 1A starten

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport BAS heeft de degradatie van KV Mechelen ongedaan gemaakt ondanks het vermeende aandeel van de club in de matchfixingzaak. Ook Waasland-Beveren, dat eerder al vrijgesproken werd, mag in 1A starten. Daardoor worden Beerschot Wilrijk en Lokeren definitief naar 1B verwezen. Het wil ook zeggen dat AA Gent alsnog naast een Europees ticket grijpt, en Antwerp deze maand al aan de bak moet in de tweede voorronde van de Europa League.

KV Mechelen werd begin juni door de Geschillencommissie Hoger Beroep veroordeeld voor hun vermeende aandeel in de matchfixingzaak. Operatie Propere Handen had immers aan het licht gebracht dat de Mechelaars tegenstander Waasland-Beveren op de laatste speeldag van seizoen 2017/2018 benaderd hadden om hun wedstrijd zeker te kunnen winnen. Ondanks het feit dat Malinwa kampioen was geworden in 1B had de voetbalbond daarom beslist dat geel-rood niet mocht promoveren. Waasland-Beveren werd vrijgesproken.

Zowel KV Mechelen als Lokeren gingen echter tegen dat vonnis in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De eerste omdat ze vonden dat ze niet moesten degraderen, de tweede omdat ze van mening waren dat naast KV Mechelen ook Waasland-Beveren moest degraderen.

BAS oordeelt dat bondsvordering te laat kwam

Het BAS oordeelde nu dat de Mechelaars het recht aan hun kant hebben. Volgens het arbitragecollege kwam de tuchtzaak van de voetbalbond te laat, omdat het reglement stipuleert dat vorderingen na 15 juni van het betrokken seizoen onontvankelijk dienen te worden verklaard. Dat had de advocaat van KV Mechelen ook al bepleit voor de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar zij waren van mening dat ‘het betrokken seizoen’ sloeg op het seizoen waarin de feiten aan het licht kwamen.

Fout, oordeelt het BAS nu, die het heeft over “een onjuiste interpretatie van het woord ‘betrokken’”. “Het betrokken seizoen betekent het seizoen waarin de feiten zich hebben voorgedaan. (...) Het is logisch dat voor het indienen van de bondsactie gericht op degradatie een aanzienlijk kortere termijn geldt (...), omdat een degradatie zo snel mogelijk na het seizoen waarin de feiten zich hebben voorgedaan dient te geschieden.”

De voetbalbond is dus slachtoffer geworden van zijn eigen reglement. De grond van de zaak - of KV Mechelen en Waasland-Beveren nu effectief aan matchfixing gedaan hebben - werd daardoor niet behandeld.

Ook gevolgen voor Beerschot, Lokeren, AA Gent en Antwerp

Dat heeft verstrekkende gevolgen voor meerdere partijen. In de eerste plaats uiteraard voor KV Mechelen en Waasland-Beveren, die ‘gewoon’ in 1A mogen starten, maar ook voor Beerschot en Lokeren, die de vrijgekomen plaatsen in de hoogste afdeling hadden kunnen innemen. Zij moeten nu het seizoen in 1B beginnen.

Daarnaast is er nog de kwestie van de Europese tickets. In principe mag KV Mechelen als Belgisch bekerwinnaar nu gewoon Europa in, al kan de Europese voetbalbond UEFA daar nog een stokje voor steken. Daardoor grijpt AA Gent definitief naast een Europees ticket en moet Antwerp al over twee weken in de tweede voorronde van de Europa League aan de bak.

Lokeren overweegt naar rechtbank te stappen

Tegen het vonnis van het BAS kan in principe niet meer in beroep gegaan worden - althans, niet bij een sportrechtbank. Een mogelijkheid is wel nog dat benadeelde clubs naar de burgerlijke rechtbank stappen.

In een felle reactie aan onze redactie liet Walter Van Steenbrugge, advocaat van Lokeren, alvast weten dat hij een mandaat heeft gekregen van de club om de Belgische voetbalbond in gebreke te stellen. De Waaslanders willen als zeventiende club uitkomen in 1A, anders zullen ze een schadeclaim vorderen. Ze stellen de voetbalbond verantwoordelijk voor het onbestraft blijven van de matchfixingzaak.

Zowel de Belgische voetbalbond als de Pro League, de belangenvereniging van alle profclubs, hebben intussen laten weten geen commentaar te willen geven.

