FREAKS ONLY. Alles wat je moet weten over de GP van Groot-Brittannië

Voor de 70ste keer vindt zondag de Grote Prijs van Groot-Brittannië plaats. Samen met Italië is dit het enige land dat élk jaar op de F1-kalender heeft gestaan. Silverstone is een rollercoaster van razendsnelle bochten en kan bogen op een gepassioneerd kennerspubliek, dat als één man achter Lewis Hamilton staat. Een groot vraagteken is de nieuwe asfaltlaag, die pas onlangs is aangelegd na grote problemen tijdens de MotoGP-race van vorig jaar. Dat en nog veel meer over de tiende race van het F1-seizoen.