Rihanna krijgt ervan langs voor culturele toe-eigening: deze sterren gingen haar voor

Op de cover van de Harper’s Bazaar China staat voor het augustusnummer Rihanna afgebeeld in een traditionele Chinese look. En dat kan bepaald niet op applaus rekenen bij sommige van haar fans die haar van culturele toe-eigening beschuldigen. Ze is de zoveelste ster in een ondertussen lange rij.

Harper’s Bazaar China heeft zijn nieuwste cover bekendgemaakt en daarop prijkt niemand minder dan Rihanna, de rijkste artieste van de wereld die ondertussen ook al een mode-imperium heeft uitgebouwd. Maar ze verschijnt in een Chinese versie van haarzelf, inclusief de haartooi en de typische half gestifte lippen.

Hoewel de shoot er eentje was voor de Chinese versie van het magazine en tot stand kwam met een lokaal creatief team, komt er toch kritiek op de foto’s. Sommige van haar volgers beschuldigen haar van culturele toe-eigening en laten dat ook weten op Twitter en Instagram. Rihanna, noch Harper’s Bazaar heeft al op het incident gereageerd.

as much as i love rihanna how is this not deemed as cultural appropriation? https://t.co/TyYZWK6iIM — andrea?? (@andreagelene) 9 juli 2019

Daarmee is Riri wel de zoveelste bekendheid die van culturele toe-eigening wordt beschuldigd. Daarbij worden elementen uit een bepaalde cultuur overgenomen door een andere. Zo kreeg Kim Kardashian er onlangs nog van langs omdat ze haar ondergoedlijn Kimono had genoemd, naar het Japanse kledingstuk. Na de vele klachten heeft ze die naam uiteindelijk ook moeten intrekken en kondigde ze aan dat ze een nieuwe zal bedenken.

Ook haar halfzus Kendall Jenner en Vogue kregen al eens het internet over zich omdat die eerste in het magazine werd afgebeeld met iets wat leek op een afro. Hetzelfde overkwam nog eens Vogue, maar dan met Kendalls collega Gigi Hadid en een afro. De beide topmodellen werden ook al eens op het matje geroepen omdat Marc Jacobs ze met dreadlocks de catwalk opstuurde.

1) Let's start with the @marcjacobs fashion show when Gigi and Kendall, "supermodels of our generation" worn dreadlocks pic.twitter.com/l9GPLBu1jG — fake gigi (@ExposingGigiAss) 30 augustus 2017

Verslikten zich verder nog: Katy Perry die zich als geisha verkleedde, Beyoncé, Selena Gomez (foto 3), Miley Cyrus, Madonna en Gwen Stefani die allemaal optraden met een bindi of hindoestip op het voorhoofd, Kylie Jenner (foto 2) met ingevlochten cornrows, topmodel Karlie Kloss (foto 1) met een indianentooi op het hoofd tijdens de Victoria’s Secret-modeshow en Ariana Grande die haar laatste album promootte met Japanse tekens. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden op te noemen.