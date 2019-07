Zomerse nagels? Dan zit je goed met neonkleuren, volgens Pinterest

Inspiratieplatform Pinterest heeft in een nieuw trendrapport opgelijst wat hip is tijdens de zomermaanden. Het populairst in de categorie mode en beauty? Knallen met je kleren of je nagels door voluit te gaan voor neon.

Dankzij een analyse van de zoekopdrachten blijkt dat neonkleurige nagels momenteel het van het zijn. Pinterest-fans zochten maar liefst 131 procent meer naar ‘zomerse nagels in neon’. Maar er is nog een manicure op basis van neonkleuren die populairder is: de neon ombre (stijging van 904 procent). Hierbij krijgen de nagels een kleurverloop van fel naar een andere felle kleur of een meer natuurlijke nagel. Neon kan ook werken in combinatie met zwart (stijging van 144 procent).

De knalkleuren zijn volgens Pinterest niet alleen in de mode op de nagels, maar ook in de garderobe. De zoekopdrachten naar jurken in neon zijn gestegen met 269 procent, die naar sneakers in felle kleuren met 288 procent. Ook op het vlak van make-up is neon hot. Verschillende topontwerpers wakkerden de trend aan door modellen met oogschaduw in felle kleuren over de catwalk te laten paraderen.