Kendall Jenner waagt zich aan ‘Bottle Cap Challenge’ vanop jetski in bikini

De nieuwste uitdaging op sociale media is erg in trek bij Amerikaanse sterren, die elkaar telkens uitdagen om nog een stapje verder te gaan. Kendall Jenner werd uitgedaagd door Hailey Baldwin-Bieber en ging meteen voor de meest spectaculaire ‘Bottle Cap Challenge’ tot nog toe. Het model trok daarvoor een bikini aan en schopte het flessendopje het water in vanop een jetski. Ze haalde het dopje naar eigen zeggen weer uit het water na afloop van haar kunstje. De video van haar ‘Bottle Cap Challenge’ werd intussen al miljoenen keren bekeken.