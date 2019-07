Water uit beken oppompen verboden in grote delen van Limburg

Afgelopen weken viel er in Vlaanderen weinig of geen neerslag. Recente metingen van de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen tonen aan dat het waterniveau blijft dalen. Waarnemend gourverneur Michel Carlier breidt het verbod om water op te pompen daarom uit. Het is nu verboden om water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen.