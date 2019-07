Tomiyasu neemt afscheid van STVV-fans: “Zal mijn dagen als Kanarie nooit vergeten”

Takehiro Tomiyasu verlaat STVV en trekt voor een recordbedrag naar het Italiaanse Bologna. In een videoboodschap neemt de 20-jarige Japanner afscheid van de Truiense fans. “Ik ben blij dat ik deel mocht uitmaken van STVV en zal mijn dagen als een Kanarie nooit vergeten. Ciao”, luidt het.

Tomiyasu streek in januari 2018 neer in Sint-Truiden en groeide er uit tot een absolute sterkhouder, wat hem ook een basisplaats in het Japanse nationale elftal opleverde. Afgelopen seizoen werd de verdediger door de Truiense supporters verkozen tot meest waardevolle speler.

STVV vangt een recordbedrag van 9 miljoen euro voor Tomiyasu, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen. Sint-Truiden bedong in het contract ook een percentage op een doorverkoop.

Bij de club uit de Serie A zal Tomiyasu Stefano Denswil tegenkomen die eerder deze maand overkwam van Club Brugge.