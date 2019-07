Britse ambassadeur in VS stapt op na scherpe kritiek van Trump

Kim Darroch, de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, stapt op. De Amerikaanse president Donald Trump haalde de voorbije dagen nog zwaar uit naar de man.

Darroch had Trump in een reeks gelekte memo’s “onbeholpen” en “onbekwaam” genoemd. Sinds dat afgelopen weekend bekend was geworden, had Trump tot driemaal toe uitgehaald naar de diplomaat. Zo zei de Amerikaanse president “geen grote fan te zijn van de man”. Later haalde hij ook nog eens uit op Twitter. “Ik ken de ambassadeur niet, maar hij is niet geliefd in de VS. We zullen niet langer met hem werken.”

De Britse diplomaat besloot dan maar de eer aan zichzelf te houden. “Sinds de memo’s zijn gelekt, is er heel wat speculatie over mijn positie als ambassadeur”, schrijft Darroch in zijn ontslagbrief. “Ik wil een einde maken aan die speculatie. De huidige situatie maakt het namelijk onmogelijk om mijn rol te vervullen op de manier waarop ik dat zou willen.”