TIPS. De Leeuwenkoning als juweel en T-shirts voor de koers

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

De Leeuwenkoning rond je hals



Juwelenmerk Pandora heeft een juwelenlijn ontworpen als ode aan de Disney-klassieker ‘De Leeuwenkoning’. Die bevat armbandjes en bedeltjes in goud of zilver. Koning Mufasa komt terug in de sieraden, net als Simba en zijn vriendinnetje Nala. In het bedeltje op de foto is de songtitel ‘Circle of Life’ gegraveerd. Vanaf 19 juli te koop voor 89 euro.

www.pandora.net

Voor de vrouwelijke wielerfans

De Belgische modeketen JBC had al een ‘Baptiste’-collectie voor heren en deze wordt nu uitgebreid met een collectie voor moeders en hun dochters die fan zijn van wielrennen. Dat resulteert in een lijn met T-shirts met een vleugje retro en een regenboogtruitje. Er is ook een grijs shirt verkrijgbaar met zwarte bies en de print van drie wielrenners. Supporteren maar! Te koop voor 12,50 euro.

www.jbc.be

Maskertje met klei

Nieuw in het gamma van het Belgische verzorgingsmerk Nannic is de Coup d’Excellence DNA Elixir, een terracotta kleimasker dat belooft om de huid te voeden én te zuiveren. Reinig de huid vooraf en voorzie een lichte peeling van het gezicht. Dan zal het masker het best inwerken. Breng gelijkmatig aan en vergeet de hals niet. Laat een half uurtje zitten en spoel dan af met water. Kostprijs: 66.50 euro (200 ml).

www.nannic.be

Glamoureuze make-upborstels

Het Franse modehuis Yves Saint Laurent heeft een nieuwe collectie make-upborstels uitgebracht. Het zijn zwarte accessoires geworden met het gouden logo van het luxelabel, voor een glamoureuze look. Voor een borstel om je fond de teint mee aan te brengen betaal je 49 euro, voor andere exemplaren schommelen de prijzen tussen de 32 en de 57,50 euro, bij Inno en De Bijenkorf.



yslbeauty.com