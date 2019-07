Onwaarschijnlijk tafereel: vrachtwagen sleurt auto meterslang mee in tunnel

Er zijn straffe beelden opgedoken van een incident in de Antwerpse Craeybeckxtunnel dinsdagmiddag. Een vrachtwagen sleurt er tientallen meters ver een kleine Ford K mee. Volgens de maker van de beelden, zou het kunnen dat de vrachtwagenchauffeur het zelfs niet eens doorhad dat hij een auto aan het voortduwen was. Er raakte uiteindelijk niemand gewond.

Het incident gebeurde dinsdagmiddag net voor de start van de Craeybeckxtunnel in de richting van Brussel. Het verkeer van de Antwerpse Ring moet daar rechts invoegen. Hoe het ongeval er is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De inzittenden van de wagen kwamen er met de schrik van af.

