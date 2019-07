Blijft Bart De Wever toch gewoon in Antwerpen? Burgemeester hint ernaar in… Colombia

In een interview met de grootste Colombiaanse krant, El Tiempo, laat Bart De Wever zich ontvallen dat hij zijn tweede ambtstermijn als burgmeester wil afmaken. De Wever is in het Zuid-Amerikaanse land op een burgemeesterscongres. De N-VA-kopman had ook een onderhoud over de drugstrafiek tussen Colombia en België.

De Antwerpse burgemeester heeft net een bezoek aan hoofdstad Bogota afgerond. Hij had een ontmoeting met president Iván Duque en sprak er onder meer met de ministers van Handel, Industrie en Toerisme. “Geen van mijn voorgangers heeft zo’n reis gemaakt. Het verheugt mij om te zien dat Antwerpen en Bogota, België en Colombia een duidelijke band hebben”, aldus de Belgische burgemeester.

De Wever bij de DEA Foto: rr

De Wever zei dat hij best een samenwerking in het verschiet ziet, maar dat het vertrouwen moet groeien. De N-VA-voorzitter bezocht verder de haven in Cartagena. Onvermijdelijk kwam daar ook de cocaïnehandel aan bod. Hij bezocht daar ook de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration), dat een kantoor heeft in de haven. “Zeer interessante update gekregen over de drugstrafiek naar Europa in het algemeen en de Antwerpse haven in het bijzonder. Meer kan ik daar niet over zeggen”, klinkt het in de krant.

Cacao

Het N-VA-kopstuk toonde ook interesse in de Colombiaanse cacao. Hij denkt zelfs aan een Belgische fabriek op Colombiaanse grond. “We willen de import van Colombiaanse cacao versterken. Wij hebben de industrie om het te verwerken en we hebben er zelfs al aan gedacht om het hier ter plaatse te doen. België is wereldberoemd om zijn chocolaatjes. Het is een win-winsituatie”, zegt De Wever. “Maar er moeten nog verdragen en akkoorden gesloten worden en er moeten nog barrières overwonnen worden om die overeenkomsten te sluiten.”

De Wever kon het naar verluidt ook goed vinden met president Duque. De twee hebben een gelijkaardige visie op economie. “Wij hebben onze Internet of Things en wij zetten in op slimme toepassingen. Zij zetten erg in op ‘oranje economie’, gebaseerd op hun creativiteit. Ze maken van hun creatieve inwoners een exportproduct.”

Burgemeester blijven?

Opvallend is dat El Tiempo nog meldt dat De Wever van plan is zijn tweede ambtstermijn als burgervader uit te zitten. Hij wordt geïntroduceerd als de burgemeester van Antwerpen die hoopt tot 2024 aan te blijven. Opmerkelijk, aangezien het De Wever zou zijn die de Vlaamse regering zal gaan leiden.

Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, neemt De Wever deel aan een panelgesprek over het ‘versterken van maatschappelijk en institutioneel vertrouwen’ met onder meer de burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

De Wever zal er spreken over ‘De Grote Verbinding’, de titel van het bestuursakkoord dat De Wever met de sp.a en Open Vld afsloot. Hij zal het onder meer hebben over de plannen voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

De Wever wil zelf ook het burgemeesterscongres naar ons land halen. Hij hoopt zelf de 70 burgemeesters van grootsteden in 2022 in ons land te begroeten.