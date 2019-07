Maasmechelen -

Een veertiger belandde deze voormiddag met zijn auto in het kanaal in Boorsem. Het ongeval gebeurde op Monnikhof ter hoogte van het dierenpension. De man kon op eigen houtje uit zijn auto kruipen en raakte niet gewond. Hij zou verblind zijn geraakt door de zon. De brandweer van Maasmechelen is momenteel ter plaatse om het voertuig uit het water te hijsen.